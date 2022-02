MT: Criada como animal de estimação, onça-pintada é resgatada após caçar gado

Na quinta-feira (3), a Polícia Militar de Proteção Animal foi acionada por um proprietário de uma fazenda para resgatar a onça-pintada Marruá. Ela havia sido criada como animal de estimação, mas, quando encontrou na fase adulta, começou a caçar os bois da propriedade. Isso fez com que o dono temesse pela segurança das crianças e dos funcionários da fazenda. O caso ocorreu em Cáceres, Mato Grosso. As informações são do UOL.

De acordo com o proprietário, Marruá apareceu na fazenda ainda filhote e durante o período de queimadas no Pantanal. Como estava sozinha e debilitada, os funcionários da propriedade resolveram cuidar dela e alimentá-la.

“Ela foi sendo criada sempre solta, com os gatos, cachorros e seres humanos”, disse o policial militar Daniel Silva Mendes.

Marruá saia para caçar na mata e chegava a ficar três dias fora, mas sempre retornava para a fazenda.

No entanto, os funcionários perceberam que a onça-pintada também estava atacando o rebanho da fazenda. Por isso, o proprietário resolveu acionar a Polícia Militar para resgatá-la.

Quando chegaram à fazenda, os agentes viram Marruá deitada no sofá da residência.

“Ela era praticamente um animal de estimação; eles tinham muito carinho por ela. A esposa do caseiro chegou a ficar com lágrimas nos olhos. Isso é sinal de que ela foi bem tratada”, disse Daniel.

Após ser resgatada, Marruá foi levada para a ONG Nex No Extinction (Sem Extinção), em Goiás, onde vai receber todos os cuidados até ser reinserida no seu habitat natural.

