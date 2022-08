MT: Mulher é presa suspeita de esfaquear companheiro ao vê-lo com outra

Da Redação 08/08/2022 - 20:55 Compartilhe

Uma mulher teria esfaqueado o companheiro, de 44 anos, após vê-lo com outra. O caso ocorreu em Paranatinga, Mato Grosso. As informações são do VGNotícias.

Conforme o boletim de ocorrência, funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região acionaram a polícia. Eles informaram que um homem havia sido atingido com dois golpes de faca nas costas pela sua companheira.

Durante o ataque, a mulher também se feriu.

Por conta disso, todos os envolvidos no caso foram encaminhados para a delegacia local após receberem atendimento médico. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.