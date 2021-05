MT: Mulher é encontrada morta em vala após desaparecer durante a noite

A Polícia Militar de Mato Grosso encontrou nesta quarta-feira (19) o corpo de Marta Alves dos Santos Sangi, de 36 anos, em uma vala em Sinop (MT). De acordo com a família da vítima, a mulher estava desaparecida desde a noite de terça-feira (18). As informações são do G1.

Conforme os agentes, o corpo estava de bruços com o rosto da vítima na água de um córrego da cidade. Segundo o G1, a vítima mora no município de Cláudia e foi para Sinop com o marido, onde se hospedaram em uma residência.

O marido de Marta foi quem acionou a polícia afirmando que ela havia deixado a casa deles por volta de 20h de terça-feira e não havia retornado. Segundo os peritos que foram até o local onde a vítima foi encontrada, não havia sinais de violência no corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Sinop. A Polícia Civil trata o caso como homicídio. Um laudo deve apontar a causa da morte da vítima.

