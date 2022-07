MT: Mulher é agredida pelo marido e sogro

No sábado (16), uma mulher foi agredida pelo próprio marido e pelo sogro no bairro Jardim Umuarama 2, em Cuiabá (MT). O homem foi detido em flagrante pelo crime. Já o seu filho segue foragido. As informações são da Gazeta Digital.

A Polícia Civil informou que o homem ajudou o filho a agredir a esposa dele. Depois, ele facilitou a sua fuga e continuou agredindo a nora.

Em um determinado momento, ela conseguiu acionar a polícia. Os agentes se deslocaram até a residência do casal e prendeu o sogro da mulher em flagrante. Na sequência, ele foi encaminhado ao Plantão da Mulher e deve responder por lesão corporal e injúria.

A mulher agredida solicitou medida protetiva de urgência.