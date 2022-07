MT: Mulher de pastor e mais três pessoas são presas por fraudes virtuais

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (27) quatro pessoas suspeitas de fazerem parte de uma associação criminosa que pratica golpes e fraudes pela internet. As prisões ocorreram em Cuiabá (MT) e Várzea Grande (MT). Entre os presos está a mulher de um pastor. As informações são do portal Gazeta Digital.







Conforme a polícia, os mandados de prisão, busca e apreensão domiciliar foram expedidos pela Justiça de Goiás contra integrantes de uma associação criminosa, identificados em duas investigações distintas realizadas pela Polícia Civil daquele estado.

Em Mato Grosso, a operação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), com apoio operacional da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), Gerência Estadual de Polinter e Capturas, delegacias da Regional de Várzea Grande e Diretoria de Inteligência.

“Os trabalhos buscam mostrar que a internet não é terra sem lei e há punições severas para os envolvidos nesse tipo de crime. As penas por fraude eletrônica são de 4 a 8 anos de reclusão, podendo chegar até 16 anos de prisão, além do crime de associação criminosa”, disse o delegado Ruy Guilherme Peral da Silva.