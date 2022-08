MT: Menino de três anos dá entrada em hospital com lacerações no ânus; Polícia Civil investiga amigos do pai

Da Redação 09/08/2022 - 20:42 Compartilhe

Na madrugada de segunda-feira (8), um menino, de três anos, deu entrada no Hospital Regional de Sinop, localizado em Mato Grosso, com lacerações no ânus. Os pais do garoto são separados e possuem guarda compartilhada. Por conta disso, quatro amigos do pai da criança são investigados pela Polícia Civil como suspeitos de terem cometido o crime. As informações são do portal Primeira Hora.

Conforme o boletim de ocorrência, o menino passou o fim de semana com o meu. Quando a mãe foi buscá-lo, ele teria dito que um homem havia tirado a calça, mostrado o seu “piu-piu” e colocado “no bum-bum” do garoto.

Após ouvir o relato, a mãe do menino o levou imediatamente ao Hospital Regional de Sinop e acionou a polícia. Na unidade de saúde, os médicos de plantão afirmaram que o garoto tinha sinais de laceração anal.

Depois, a polícia realizou buscas, localizou os suspeitos e os colocou na frente do menino. Diante dessa situação, a criança ficou apavorada e não conseguiu apontar quem teria abusado dela.

Por causa disso, nenhum dos suspeitos foi detido.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, que informou que não passará mais informações no momento.