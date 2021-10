MT: Menina de 3 anos engole broche da roupa da mãe e é internada na UTI

Uma menina de 3 anos engoliu um broche que estava na roupa dela, no último dia 21, e precisou passar por duas cirurgias para a retirada do objeto, em Cuiabá (MT). De acordo com a mãe da criança, Eronildes Neves, a filha ficou sete dias com o objeto entre o esôfago e a laringe e, na sexta-feira (24), foi intubada, pois não estava mais conseguindo respirar.

“Estava limpando a casa quando minha filha chegou e falou que tinha engolido o coração que estava na roupa. Na mesma hora corri com ela para o posto de saúde”, contou. A menina ficou em observação na UPA da Morada do Ouro e na sexta-feira foi transferida para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

Durante o fim de semana, a equipe de saúde esperou que a criança expelisse o objeto, no entanto, isso não aconteceu. Na segunda-feira (27), os médicos do HMC tentaram retirar o broche por meio de cirurgia, mas o procedimento acabou cancelado por risco de causar lesões até mesmo nas cordas vocais da menina.

Na sequência, a equipe médica recorreu ao Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG). O médico Dergan Baracat, do HG, explicou que o objeto engolido pela menina ficou alojado no esôfago, “o que poderia ter levado a óbito”.

Na quinta-feira (29), a criança passou por uma nova cirurgia. Dergan fez a retirada do broche com a ajuda de um aparelho específico para esse tipo de procedimento. A menina continua intubada, mas deve receber alta na próxima semana.

“Tenho muito que agradecer ao Dr. Dergan que salvou a vida da minha filha, sem ele não sei o que seria de nós. Além disso, agradeço também a equipe do HMC que desde o início vem cuidando dela com todo carinho. Também quero alertar aos pais para não comprar essas roupas com esses adornos, ou caso comprem que retirem para evitar esses acidentes como aconteceu comigo”, afirmou Eronildes.

