MT: Marido fica revoltado por não receber o primeiro pedaço do bolo e ameaça aniversariante

A Polícia Militar prendeu um homem, de 34 anos, após ameaçar a mulher e os convidados dela por não ter recebido o primeiro pedaço de bolo durante uma festa de aniversário, em Sinop (MT), no domingo (13). As informações são do G1.

Conforme a tradição dos aniversários brasileiros, a primeira fatia do bolo é entregue para a pessoa considerada mais especial pelo aniversariante. Aos PMs, a mulher, de 32 anos, contou que não deu o primeiro pedaço do bolo para o marido e ele ficou revoltado por causa disso.

Ainda segundo a aniversariante, o homem passou a ameaçar ela e os convidados e, em seguida, se retirou da festa. Tempo depois, ele teria voltado para tentar agredir a mulher, mas foi impedido pelos convidados.

A PM foi acionada e encontrou o suspeito escondido atrás de uma árvore. De acordo com o G1, ele foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

