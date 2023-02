MT: Mãe é morta a facadas pela filha após impedi-la de ‘sair para beber’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2023 - 16:18 Compartilhe

Uma adolescente, de 15 anos, matou a mãe após ser proibida de “sair para beber”. O caso aconteceu em Peixoto de Azevedo (MT), no último domingo (26).

Identificada como Beatriz da Silva Reis, a vítima tinha 29 anos e proibiu a filha de sair para um bar. De acordo com a Polícia Civil, a menor não gostou da negativa, pegou uma faca e golpeou a mãe por algumas vezes.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local Beatriz já estava no chão da sala da casa. O socorro também foi chamado, mas quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou no local foi constatada a morte da vítima.

A menor foi apreendida pela Polícia e levada para delegacia. A vítima tinha apenas a menor como filha. O delegado responsável pelo caso, Getúlio Daniel, informou que a jovem já apresentava indícios de violência, conforme descrito por familiares. A adolescente agora foi encaminhada ao Ministério Público e ficará à disposição da Justiça.





