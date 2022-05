MT: Justiça Eleitoral determina que PT filie atriz pornô

Uma decisão liminar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou que o Partido dos Trabalhadores (PT) faça a filiação, no prazo de três dias, da atriz pornô Ester Caroline Henrique Bonometo Pessatto, conhecida como Ester Tigresa. A liminar foi concedida pelo juiz Alexandre Paulichi Chiovitti, da 38° Zona Eleitoral de Santo Antônio do Leverger, na quarta-feira (25). As informações são do G1.

Procurado pelo G1, o Partido dos Trabalhadores afirmou que não vai se manifestar. Na ação, a defesa da atriz afirma que Ester sofreu discriminação ao ter sua filiação suspensa sem direito de defesa, convocação para a pauta ou qualquer notificação de infração a agremiação.





Conforme a defesa, no dia 18 de abril, o PT fez uma ‘votação’ dirigida pela secretaria da legenda em um grupo de Whatsapp, cuja decisão resultou na suspensão da filiação da atriz. Para o juiz, o processo de suspensão correu sem a observância dos direitos de defesa de Ester Tigresa, já que o partido não homologava a filiação e não respondia aos questionamentos da atriz.