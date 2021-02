MT: Jornalista cai de ponte ao vivo em reportagem e precisa passar por cirurgia

O repórter Jandir Martins, da TV Cidade, afiliada da RecordTV no Mato Grosso, passou por uma cirurgia após sofrer um acidente ao vivo enquanto fazia uma reportagem para o programa “Cidade Agora” na semana passada. As informações são do UOL.

Jandir levou um tombo após se pendurar em uma ponte e cair de uma altura de cerca de 4 metros às margens de um córrego. Ele trincou os dois tornozelos e terá que ficar 60 dias em uma cadeira de rodas.

O cinegrafista José Roberto Pires, que registrava a reportagem, acionou o Samu para socorrer o repórter após a queda. O Corpo de Bombeiros resgatou Jandir e o levou ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde ele foi submetido a uma cirurgia de urgência.

Durante o trajeto, o repórter chegou a gravar um vídeo para acalmar os fãs e os familiares.

“Estou aproveitando para avisar minha família, meu filho, que está tudo bem. Uma possibilidade de fratura apenas, mas a dor já melhorou bem, não está doendo tanto. Foram ministradas duas medicações nesse transporte aqui”, disse Jandir deitado em uma maca na ambulância.

