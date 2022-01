MT já colheu mais de 4% da área de soja, mas tem atraso ante média, diz Imea

SÃO PAULO (Reuters) – A colheita de soja de Mato Grosso registrou nesta semana um avanço semanal de 2,8 pontos percentuais, atingindo 4,16% da área no Estado, maior produtor da oleaginosa no país, de acordo com relatório do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) publicado nesta sexta-feira.

Apesar do avanço semanal, o ritmo de colheita está abaixo da média histórica para o período (5,12%), segundo o órgão ligado aos produtores do Estado.

O Imea também apontou que a colheita está bem mais avançada em relação ao total colhido até esta época no ano passado (0,80%), quando a safra atrasou após um plantio mais lento em função da falta de chuvas.

(Por Roberto Samora)

