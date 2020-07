MT: Imea aponta comercialização da safra 2019/20 de soja em 95,78%

São Paulo, 14 – O porcentual já comercializado de soja da safra 2019/20 de Mato Grosso atingiu 95,78% em julho, um avanço de 3,13 pontos porcentuais ante junho, apontou o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Para a safra 2020/21, o Imea estimou aumento de 5,47 pontos porcentuais na comercialização em um mês, o que significa que 46,99% da produção esperada para a temporada 2020/21 está negociada.

“Como os negócios da safra 19/20 já vinham adiantados, principalmente direcionados à exportação, sobrou menos produto para as esmagadoras do Estado, que ofertaram preços ao agricultor no último mês com um ‘spread’ maior em comparação ao ‘preço exportação'”, disse o instituto, em boletim.

Segundo o Imea, os valores atrativos, acima de R$ 89/saca na média de junho no Estado, motivaram o avanço da comercialização. “O volume de negócios está muito avançado (se) comparado ao dos últimos anos e a diferença em relação à média dos últimos cinco anos é de 27,16 pontos porcentuais.”

Esmagamento

O esmagamento de soja em Mato Grosso atingiu 911,7 mil toneladas em junho, queda de 6,54% ante o mês anterior, informou o Imea, em informativo semanal. “Essa retração já era esperada, visto que a disponibilidade de soja no mercado está reduzindo”, disse o instituto. Ainda assim, o volume processado superou em 10,45% o verificado em junho do ano passado. “Isso foi possível porque as indústrias de biodiesel estiveram ativas nas compras de óleo de soja, bem como a demanda internacional pelo farelo mato-grossense continuou firme”, afirmou o Imea.

