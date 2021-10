MT: Homem persegue ex-esposa e causa acidente com duas mortes

José Valentim dos Santos, de 47 anos, perseguiu a ex-esposa e seu atual namorado na quarta-feira (27), na BR-364, em Campos Novo do Parecis, no Estado do Mato Grosso. Segundo a polícia, os carros capotaram depois da coalisão, o que causou duas mortes. As informações são do UOL.

As vítimas chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Municipal Euclides Horst. A mulher, Alexsandra da Silva, de 36 anos, está internada na unidade de saúde. O namorado José Laeres Neiming, de 51 anos, foi atendido em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Já o ex-marido chegou sem vida ao Hospital.

Ao UOL, a Prefeitura de Campos Novo do Parecis informou que Alexsandra permanecerá internada para realizar exames no decorrer da semana para averiguar se algum órgão interno foi atingido.

A mulher já prestou depoimento à Polícia Civil do Mato Grosso.

