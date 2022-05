MT: Homem é preso por “vingança pornográfica”

Um homem, de 37 anos, foi preso na segunda-feira (23), em Cuiabá (MT), por divulgar na internet um vídeo íntimo em que aparece a ex-mulher. De acordo com a Polícia Civil, após o fim do relacionamento, o homem divulgou em um aplicativo de mensagens um vídeo com cenas de sexo do casal.

Conforme a polícia, a vítima contou que conviveu com o suspeito por cinco anos, com quem tem uma filha de três anos. O suspeito foi localizado e encaminhado até o Plantão de Atendimento a Vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá.





Em depoimento, ele confessou que havia enviado o vídeo para um amigo, por acreditar que o mesmo está se relacionando com a ex-mulher.

Para o delegado Vinícius Nazário, “ficou inequívoco que ele [o suspeito] agiu deliberadamente, com a vontade livre e consciente de divulgar o vídeo com a intenção de humilhar a ex-convivente e se vingar pelo fim do relacionamento amoroso”.

“Essa conduta é considerada vingança pornográfica (revenge porn), que consiste na divulgação, por um dos parceiros da relação sexual ou por terceiro, de imagem ou vídeo com natureza sexual, com a intenção de se vingar do outro indivíduo por ciúmes, rejeição ou outro motivo”, destacou o delegado.

O homem foi autuado em flagrante e passou por audiência de custódia, no Fórum da Capital.