MT: Ex-mister Cuiabá é preso por atirar na namorada e em policial militar

Na madrugada desta segunda-feira (26), o empresário e ex-mister Cuiabá Tur, Michael Bruno Silva Batista, de 29 anos, foi preso em flagrante após atirar contra a namorada e um policial militar durante uma briga no estacionamento de uma boate, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Michael foi detido por um bombeiro que testemunhou a briga. O profissional de resgate relatou aos policiais que viu o ex-mister agredindo e tomando a arma do policial militar.

Michael disparou contra o policial e a namorada, de 27 anos. A namorada foi atingida no braço e levada ao Hospital Municipal de Cuiabá. O agente foi baleado na mão e socorrido em um hospital particular.

O ex-mister ainda tentou agredir o bombeiro, que reagiu com um soco no rosto do suspeito. Michael será encaminhado para audiência de custódia em Cuiabá.

