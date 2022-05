MT: Ex-marido tenta matar homem que dançava com ex-mulher

A Polícia Militar prendeu um jovem, de 19 anos, no domingo (8) acusado de atacar e tentar matar um outro homem, de 20 anos, durante uma festa na zona rural de Tabaporã (MT). De acordo com a PM, o jovem esfaqueou o homem ao vê-lo dançando com a ex-mulher. As informações são do G1.





Após o ataque, o suspeito fugiu, mas acabou se envolvendo em um acidente de trânsito e foi preso. Aos agentes, o jovem confessou o crime e entregou o canivete usado para perfurar a vítima.

Conforme o Hospital Municipal, o estado de saúde do homem esfaqueado é estável. Ele foi atingido por ao menos três golpes com canivete. O suspeito perfurou o abdômen superior, flanco e pescoço da vítima.