MT: Enfermeira é morta a facadas durante discussão com filho de 18 anos

A enfermeira Fabiana Maria Amaro da Silva, de 39 anos, foi morta a facadas na casa dela, em Várzea Grande (MT), nesta a segunda-feira (1°). De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o filho da vítima, de 18 anos. As informações são do G1.







Segundo os agentes, o crime teria acontecido durante uma discussão entre Fabiana e o filho, em razão de o suspeito ser usuário de drogas. A vítima já teria registrado boletim de ocorrência contra o filho em outra ocasião, por ele ter furtado a carteira dela.

A polícia foi acionada e encontrou a vítima caída na sala, com várias perfurações de faca. Conforme laudo da Politec, a causa da morte foi choque hipovolêmico ocasionado por múltiplas lesões no pescoço.

Ainda segundo os agentes, o filho da vítima estava bastante exaltado e desacatou os policiais militares. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O jovem deve responder por feminicídio.

A vítima trabalhava no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren) lamentou a morte. “Neste momento de tristeza, o Coren presta as suas condolências aos familiares e amigos de Fabiana”, diz em trecho.