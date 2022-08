MT: Empresário morre aos 65 anos após plástica no rosto

Da Redação 06/08/2022 - 17:37 Compartilhe

Paulo Roberto Hans, de 65 anos, faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, um dia depois de realizar uma cirurgia plástica no rosto em uma clínica especializada, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. As informações são do G1.

Segundo o registro policial, o empresário deu entrada no hospital para realizar um procedimento estético no rosto, na tarde de quinta-feira (4). Após a cirurgia, o empresário foi transferido para um apartamento e ficou internado até o início da tarde de quinta-feira (7), quando teve alta médica.

Ao chegar em casa, Paulo teria dito que estava com tontura e sofreu parada cardiorrespiratória. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital particular de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, foram realizadas manobras de ressuscitação por mais 35 minutos, mas a vítima não resistiu. A morte do empresário foi constatada às 15h35.