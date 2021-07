MT: Criança de 2 anos se salva de incêndio após se esconder dentro de geladeira

Uma criança de 2 anos se escondeu dentro de uma geladeira para se proteger de um incêndio em Cuiabá (MT), na sexta-feira (9). De acordo com vizinhos, por volta de 1h30, eles perceberam as chamas e utilizaram baldes de água para conter o fogo até que encontraram a criança dentro da geladeira. As informações são do G1.

O menino foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por atendimento médico. Conforme a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a mãe da criança havia saído para uma festa e foi encontrada com o namorado.

A mulher foi levada para a delegacia e confessou que deixou o filho de apenas dois anos para sair. Ela foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Já o menino, que não se feriu no incêndio, está sob a guarda do Conselho Tutelar. A Polícia Civil vai continuar investigando o caso.

