Estadão Conteúdo 19/08/2022 - 18:01

São Paulo, 19 – A colheita da safra 2021/22 de milho de inverno de Mato Grosso está concluída, disse o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Um ano atrás, milho tinha sido retirado de 98,88% da área.

Já em relação ao algodão, a colheita mato-grossense atingiu 89,56%, ante 64,69% em igual período de 2021.

O nordeste do Estado e o médio-norte são as regiões com colheita mais adiantada, atingindo 94,13% e 90,84% da área, respectivamente.