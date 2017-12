MT comercializou 38% da produção de soja esperada em 2017/18

São Paulo, 11 – A comercialização de soja da safra 2017/18 avançou 5,84 pontos porcentuais (p.p.) no último mês, atingindo agora 38,6% da produção esperada, diz o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). “Apesar do bom fluxo nos negócios, as vendas seguem atrás das de mesmo período da safra 16/17,”, diz a empresa em relatório sobre a cultura. Nos oito primeiros dias de dezembro as vendas da safra 16/17 avançaram 1,91 p.p., atingindo o acumulado de 97,50%. “O preço médio de comercialização do último mês foi de R$ 58,99/saca, apresentando um leve incremento de R$ 0,26/saca em relação a novembro. Apesar do leve aumento nas cotações do último mês, os preços seguem bem abaixo dos de igual período da safra 16/17, quando registrava preço médio de venda de R$ 66,16/saca.