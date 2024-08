MT colheu 57,35% da área semeada de algodão, aponta Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 17:07 Para compartilhar:

São Paulo, 16 – A colheita de algodão da safra 2023/24 em Mato Grosso alcançava até esta sexta-feira 57,35% da área semeada, avanço de 13,26 pontos porcentuais na semana, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim.

Em relação a igual período da safra 2022/23, quando 60,72% da área havia sido colhida, os trabalhos de campo estão 3,37 pontos porcentuais atrasados. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 66,82%, há atraso de 9,47 pontos porcentuais.

As regiões que estão com os trabalhos mais adiantados são centro-sul, com 57,36% da área colhida; médio-norte, com 57,58%; nordeste, com 67,35%; noroeste, com 58,69%; e oeste, com 51,77%. A região sudeste está com 31,13% da área colhida.