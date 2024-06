MT colheu 4,73% da área semeada da safra de milho de inverno 2023/24, diz Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 8:15 Para compartilhar:

São Paulo, 3 – A colheita de milho de inverno 2023/24 em Mato Grosso avançou 2,79 pontos porcentuais em uma semana, atingindo agora 4,73% da área semeada, informou na sexta-feira passada (31) o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim semanal.

Os trabalhos estão 3,47 pontos porcentuais avançados em relação igual período da safra passada, quando o Estado havia colhido 1,26% da área semeada. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 1,92%, a colheita também está adiantada em 2,81 pontos porcentuais.

A região que está com os trabalhos mais avançados é a médio-norte, com 7,93% da área já colhida, seguida da oeste, com 6,22%; da noroeste, com 5,28%; da norte, com 4,59%; da centro-sul, com 4,38%; da sudeste, com 1,61%, e da nordeste, com 0,90%.