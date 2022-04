MT: Cliente xinga cantora que não sabia cantar música dos Mamonas Assassinas e esfaqueia dono do bar

Um homem esfaqueou Celso Antônio Dalasene, dono de uma choperia, em Sorriso (MT), na quarta-feira (30). De acordo com a esposa da vítima, Alessandra da Silva Dalasene, o cliente estava ingerindo bebida alcoólica no bar e, em determinado momento, pediu que a cantora que estava no local cantasse uma música da banda Mamonas Assassinas. As informações são do G1.

No entanto, a artista informou que não sabia cantar a música e o suspeito começou a ofendê-la, “em tom de ameaça e deboche”. Ele também teria dado socos na mesa e ofendido a cantora. Na sequência, Alessandra e o marido pediram para que o cliente parasse de xingar a cantora e ele se exaltou.

Em seguida, o cliente começou a ameaçar ela e o marido e perguntou se eles queriam expulsá-lo do estabelecimento e saiu do local. No entanto, pouco tempo depois, o homem retornou com duas facas e ameaçou o proprietário do local. Celso tentou conversar com ele, mas foi atingido com uma facada no peito.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital 13 de Maio, onde está internada. Conforme a Polícia Militar, o autor da tentativa de homicídio é produtor rural Nédio Risieri Germiniani, de 53 anos. A reportagem não localizou a defesa do suspeito. Após a facada, o homem fugiu em uma caminhonete e até o momento não foi localizado.

Ainda segundo a PM, Nédio Germiniani tem passagens na polícia por suspeita de agredir a filha dele e ameaçar de morte o porteiro do condomínio que tentou intervir em favor da jovem de 19 anos. Em janeiro deste ano, ele chegou a ser preso após agredir a mulher dele na suíte de um resort de luxo, no Lago de Manso, em Chapada dos Guimarães (MT).

Saiba mais