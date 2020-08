MT: Avó joga bebê de 3 meses da sacada de casa para salvá-la de incêndio

*🚔🚔🚔 AVÓ JOGA BEBÊ DE 3 MESES DA SACADA DE CASA PARA SALVÁ-LA DE INCÊNDIO* Uma avó precisou jogar a neta,de 3 meses, da sacada do segundo andar em uma residência para salvá-la de um incêndio.O fogo destruiu a casa, que fica no Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá, na última segunda-feira (10). De acordo com Jéssica Louhanny, de 22 anos, mãe da bebê que foi jogada, o incêndio começou dentro de um quarto, onde o outro filho dela estava dormindo.Quando a família percebeu, as chamas estavam no colchão e na cortina do cômodo. Todos correram, em desespero, para sair da residência. Sete pessoas moram na casa e todas estavam presentes durante o incidente."Foi tudo muito rápido. Quando vimos, o fogo já estava na porta e o único jeito de sair de lá era pela sacada", conta Jéssica.Fonte: Araguaia Notícia 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

Posted by Plantão Policial on Thursday, August 13, 2020