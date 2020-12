MT: Adolescente morre afogado após salvar a namorada

O adolescente Lucas Muniz da Rosa, de 16 anos, morreu afogado após salvar a namorada dele de um afogamento no Rio Caiabi em Sinop (MT) no domingo (6). De acordo com testemunhas, Lucas estava com a namorada e alguns amigos tomando banho no local, em uma “prainha”. As informações são do G1.

Conforme o relato das testemunhas, a namorada do jovem deixou o boné cair na água e, quando foi tentar buscar o objeto, teria afundado e se afogado. O rapaz conseguiu salvá-la e a puxou, mas ele teria caído em um buraco e se afogou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe encontrou o corpo do jovem a aproximadamente sete metros de profundidade. A vítima foi identificada e reconhecida por familiares que estavam no local.

