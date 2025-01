MST terá comitiva na posse de Maduro e cobra que Lula reconheça vitória

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) marcará presença na cerimônia de posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante a próxima sexta-feira, 10. O líder convidou integrantes do movimento social, que enviará uma comitiva de cinco pessoas para o país.

Dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT) – legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – também devem comparecer ao evento. Apesar de o governo brasileiro ter recebido uma convocação oficial, Lula não foi pessoalmente convidado. Vale lembrar que o petista não chegou a reconhecer legitimamente a conquista de Maduro, tendo alegado que ele seria “um problema da Venezuela”.

Em relação a isso, uma carta aberta assinada por diversas organizações populares foi divulgada nesta quarta-feira, 8, solicitando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheça a vitória de Maduro.

“Neste contexto, vimos respeitosamente solicitar que o governo brasileiro reconheça a legitimidade da reeleição do Presidente Nicolás Maduro, ocorrida de acordo com os processos internos da Venezuela. […] Em nossa opinião, relações diplomáticas, de abertura ao diálogo, sincero, empático e direto com o governo da Venezuela, especialmente nesse momento crítico pós-eleitoral, assim como com outros países de nossa região, é essencial para construir de maneira mais estrutural, institucional e permanente a Integração Regional”, afirmou a nota.

A organização declara ainda que assumir a vitória eleitoral do país vizinho é uma forma de apoiar a “paz e a estabilidade regional”.