MST ocupa área utilizada pela Suzano no Espírito Santo, diz movimento

SÃO PAULO (Reuters) – Membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam na última madrugada uma fazenda da produtora de celulose Suzano em Aracruz (ES), conforme comunicado da entidade nesta segunda-feira.







O MST disse que a ação envolveu cerca de 200 famílias e alega, citando o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), que a área é de patrimônio do governo do Estado.

A Suzano, maior produtora mundial de celulose de eucalipto do mundo, não respondeu imediatamente a pedido de comentário.

O MST já havia feito ação neste ano em três fazendas da Suzano na Bahia, que foram reintegradas pela companhia após decisões da Justiça.

(Por André Romani)

