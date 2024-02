MSCI muda regra para índice do Brasil e pode beneficiar Nubank, XP, PagSeguro e Stone

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 18:01 Para compartilhar:

A MSCI, gigante mundial de índices de mercado, com sede em Londres, fez uma mudança importante na metodologia para o índice de papéis do Brasil, que pode beneficiar ações de companhias brasileiras listadas nos Estados Unidos, como o Nubank e a XP.

Na revisão trimestral de todos os seus índices, comunicada na última segunda-feira, a MSCI anunciou que vai permitir a inclusão de empresas brasileiras listadas no exterior no índice MSCI Brazil. De acordo com o comunicado as mudanças começam a valer em agosto.

Com a possível inclusão desses papéis nos índices, as ações dessas empresas podem atrair novos investidores, por exemplo, de gestoras que seguem os índices e precisam ter as ações que compõem a carteira.

Os estrategistas do Morgan Stanley classificam a decisão como um “divisor de águas” e avaliam que a mudança pode beneficiar diretamente quatro ações: Nu, a holding dona do Nubank listada na Bolsa de Nova York (NYSE), além de XP, StoneCo e PagSeguro, todas listadas nos Estados Unidos.

O banco estima que essas empresas têm grande potencial de entrar no MSCI Brazil e poderiam atrair fluxo de US$ 4,7 bilhões em novos recursos, de gestoras que replicam essas carteiras.

As próximas revisões dos índices da MSCI em 2024 serão em maio, agosto e novembro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias