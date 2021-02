MS: Vítima de cárcere privado, mulher consegue avisar irmã; polícia prende suspeito

A polícia conseguiu prender um suspeito de agredir, e manter em cárcere privado mediante ameaça sua ex-companheira. O homem foi detido na última sexta-feira (19) em Campo Grande no Mato Grosso do Sul.

A vítima só foi descoberta após conseguir avisar a irmã pelo celular, a qual conseguir posteriormente acionar os policiais.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher, de 26 anos, já estava em poder do suspeito há mais de um mês. O homem, de 22, proibia a vítima de sair da residência e ainda vigiava o uso do seu celular. Ao perceber um momento de distração do ex-companheiro, ela conseguiu avisar a irmã.

Ainda segunda a polícia, o agressor teria batido com a cabeça da vítima no chão na última quinta-feira (18). Com a chegada dos policias, a vítima foi encontrada com hematomas no couro cabeludo e o suspeito com arranhões pelo corpo.

Para piorar a situação do homem, a polícia o encontrou usando tornozeleira eletrônica por conta de outro casos de violência doméstica. Além disso, a vítima já tinha uma medida protetiva contra o suspeito.

Na delegacia, o agressor foi enquadrado por lesão corporal dolosa, ameaça, sequestro e cárcere privado, violação de domicílio e descumprir medidas protetivas.

