MS: Sucuri é flagrada enrolada a jacaré em rio

Na quarta-feira (25), o fotógrafo Mateus Alexandre flagrou uma sucuri no momento em que ela havia predado um jacaré. A cobra estava estrangulando o animal dentro de um rio na cidade de Bonito (MS). As informações.

O biólogo José Milton Longo explicou que as sucuris vivem em locais alagados e se alimentam de outros animais. “Deslocam as mandíbulas, tem todo um processo fisiológico adaptado ao longo do processo evolutivo, que permite engolir animais maiores do que a própria cabeça.”





O seu processo de digestão pode levar semanas. “O processo de digestão da sucuri é longo, e pode levar mais de 20 dias. Nessa situação é importante manter uma distância segura não só para preservá-la, mas também para segurança de quem estiver no local”, relatou o biólogo Pedro Guimarães.