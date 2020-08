MS quer ampliar exportações de milho para o Irã

São Paulo, 4 – O Irã pode ampliar as compras de produtos agropecuários de Mato Grosso do Sul, principalmente de milho, informou a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Estado, em nota. “O Estado é o quinto parceiro comercial do Irã”, disse o secretário, Jaime Verruck. “Eles têm interesse em ampliar a aquisição de milho, que já é o principal produto comprado, além de vender mais fertilizantes para nós.”

Segundo a nota da secretaria, a ampliação dos embarques ao Irã seria facilitada via terminal hidroviário de Porto Murtinho (MS), que está sendo melhor estruturado pelo governo estadual.

Além do grão, as exportações de carne bovina e soja para o país também poderiam crescer.

Na segunda, o modal hidroviário foi apresentado por videoconferência para o embaixador iraniano em Brasília, Hossein Gharibi. “Como ambos os lados têm interesse na ampliação da parceria comercial, um encontro entre empresários brasileiros e iranianos será marcado ainda neste ano”, diz a pasta.

