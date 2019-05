MS prorroga até dia 31 prazo para cadastramento das áreas de cultivo

São Paulo, 24 – O governo de Mato Grosso do Sul prorrogou o cadastramento das áreas para o cultivo de milho para o dia 31 de maio. Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), explicou que a prorrogação ocorreu para contemplar municípios do Estado que entraram para o Zoneamento de Risco Climático do Ministério da Agricultura.

Os projetos que chegaram após o dia 19 de maio – a data limite anterior – serão cadastrados normalmente, assim como os que chegarem até o novo prazo.