MS: Pastor é suspeito de estuprar menino de 10 anos em Centro de Atenção Psicossocial

Um pastor, de 57 anos, que também atuava como auxiliar de limpeza, é investigado por ser suspeito de ter estuprado um menino, 10, em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), localizado em Campo Grande (MS). O crime teria ocorrido na segunda-feira (1°). Ao ser informado sobre o caso, o pai do garoto acionou a polícia na terça-feira (2). As informações são do G1.

Conforme o boletim de ocorrência, o menino primeiro contou o que havia acontecido para a psiquiatra do Caps. Ele informou que o pastor teria passado a mão no seu corpo em duas oportunidades, uma no jardim do local e outra na sala de brinquedos.

No dia seguinte, o pai foi questionado sobre o ocorrido. Ele informou que o filho só relatou o crime após ser pressionado e ficar irritado.

Na quarta-feira (3), a polícia foi ao Caps e, ao notar a presença dos agentes, o pastor tentou fugir. Depois, os policiais constataram que o homem era funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviço para o local.

O caso continua sendo investigado. “O suspeito foi identificado, mas como não houve flagrante ainda não foi preso. Há toda uma investigação a ser realizada e assim imputar autoria”, relatou a delegada Anne Karine, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que solicitou o afastamento imediato do suspeito e a substituição dele no Caps. Também enfatizou que repudia qualquer tipo de abuso.