MS: Mulher quebra fêmur após ser agredida pelo filho

Uma mulher, de 54 anos, teve um dos fêmur (o maior osso do nosso corpo) quebrado na terça-feira (23) depois de ser agredida pelo próprio filho, 31. Além de ser agredida, ela era mantida sob cárcere privado. O caso ocorreu na residência da família, localizada no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande (MS). As informações são do Top Mídia News.

A polícia informou que uma das filhas da mulher tomou conhecimento das agressões e a levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon.

Por conta da fratura no fêmur, a mulher teve de ser transferida para a Santa Casa e passou por procedimento cirúrgico.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da região.