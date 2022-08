MS: Mulher é agredida pelo marido por cerca de seis horas e trancada em casa com bebê

Da Redação 08/08/2022 - 19:30 Compartilhe

A Polícia Militar resgatou no domingo (7) uma mulher que estava trancada em casa com um bebê recém-nascido e uma criança, de dois anos. Isso aconteceu após ela ter sido agredida por cerca de seis horas pelo marido. O caso ocorreu em Campo Grande (MS). As informações são do Mídia Max.

Uma outra filha da mulher, de 16 anos, acionou a Polícia Militar quando chegou à residência da família e estava trancada. Nesse momento, a mãe da adolescente foi até uma janela e pediu socorro.

Quando os agentes chegaram à casa, conseguiram conversar com a mulher por meio de uma janela. O sogro da vítima foi chamado e arrombou a porta, já que o seu filho havia fugido.

A mulher relatou aos policiais militares que estava casada com o homem há cinco anos. Segundo ela, o marido tentou no domingo bater em uma das filhas do casal. A vítima interferiu e ele passou a agredi-la com socos. Depois, foi jogada na cama e passou a ser enforcada. Todas as agressões foram presenciadas por alguns dos filhos.

Depois, a mulher conseguiu sair da residência e acionou a polícia. Nesse momento, o homem saiu da casa com dois filhos. Então ele trancou a vítima com o bebê e uma criança. Segundo ela, o marido ainda ameaçou dizendo que voltaria para “terminar o serviço”.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde a vítima solicitou uma medida protetiva contra o marido. O homem não foi localizado até o momento.