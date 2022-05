MS: Mulher aciona polícia ao entrar cobra-de-duas-cabeças em quintal

No domingo (29), uma mulher, de 59 anos, encontrou um réptil, conhecido como cobra-de-duas-cabeças, dentro do quintal da sua casa. Na sequência, ela acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA). O caso ocorreu no bairro Vila Planalto, em Batayporã (MS). As informações são do portal Midia Max.

Ao ser capturada, a cobra foi colocada em uma caixa de contenção. Como não tinha ferimentos, ela foi solta em uma reserva florestal distante da área urbana.





A PMA informou que a cobra-de-duas-cabeças não é peçonhenta, mas possui uma mordida forte. Ela recebeu esse apelido por causa da sua cauda arredondada.

A cobra também é chamada de mãe-de-saúva, ibirajara e ubijara.