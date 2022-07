MS: Menino retorna em batalhão para agradecer agentes após ser salvo de parada cardíaca

Um menino, de seis anos, teve uma parada cardiorrespiratória. Ele foi salvo graças ao trabalho da Polícia Militar e de uma equipe médica do Pronto Socorro de Maracaju, em Mato Grosso do Sul. Após se recuperar, na terça-feira (12), ele retornou ao batalhão da PM para agradecer os agentes. As informações são do Midia Max.

Na última sexta-feira (10), o menino passou mal. Os pais, desesperados, procuraram um batalhão da Polícia Militar pedindo por socorro, pois o garoto estava roxo, sem respirar e sem sinais vitais.

Imediatamente, os policiais colocaram o menino na viatura e o levaram para a unidade de saúde. No local, ele foi colocado no setor de emergência, onde recebeu atendimento médico e ficou em observação.

Depois que ele se recuperou, a família fez questão de retornar ao batalhão para agradecer. “Tudo que nós queríamos, era ver nosso filho salvo. E, graças a Deus, esses policiais heróis conseguiram salvá-lo. Nós só temos a agradecer. Seremos eternamente gratos”, concluíram os pais do menino.