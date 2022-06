MS: Menina de quatro anos desarticula esquema de tráfico ao entregar droga para policiais

Uma menina, de quatro anos, desarticulou na segunda-feira (20) um esquema de tráfico. Durante uma abordagem ao veículo em que ela estava com o pai e um tio, a criança entregou para a Polícia Civil um embrulho com droga, que estava escondido na sua roupa. O caso ocorreu em Campo Grande (MS). As informações são do G1.

A polícia recebeu a informação de que havia na região um ponto de distribuição de entorpecentes. Quando os agentes foram ao local, viram um carro saindo da localidade indicada.





Nesse momento, eles abordaram o veículo e dois irmãos estavam no banco da frente. A criança, filha de um deles, estava sentada no banco de trás.

Enquanto os agentes revistavam o carro, a menina foi mantida afastada. Então ela perguntou para um policial: “Vocês estão procurando por isso, tio?”. E entregou um embrulho com uma pedra de pasta base de cocaína.

No veículo, a polícia encontrou um papelote de substância análoga à cocaína.

Diante disso, o tio da criança confessou que escondeu a droga na roupa da menina. Ele também acrescentou que pratica tráfico de droga na região.

Ao revistarem a residência do homem, os agentes encontraram mais entorpecentes. A esposa dele informou que desconhecia o caso.

Depois, o tio e o pai da criança foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico qualificado pelo envolvimento de crianças ou adolescentes.

Na sequência, a menina foi entregue para a mãe.