MS: Menina de 8 anos que desapareceu depois de passar as férias de julho com o pai é encontrada com o avô paterno

No domingo (7), Isadora Praeiro Pedroso Ardevino, de 8 anos, foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma estrada de Mato Grosso do Sul na companhia do avô paterno, Air Praeiro. A criança estava desaparecida desde que foi passar as férias de julho com o pai. As informações são do G1.

O avô paterno foi abordado com a criança enquanto viajava para Cuiabá, em Mato Grosso. Mesmo ao receber uma intimação, Air Praeiro seguiu viagem. A Justiça determina que Isadora seja devolvida à mãe em até 48 horas.

Na última sexta-feira (5), a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) Nilza Maria Pôssas de Carvalho determinou a guarda unilateral da menina para a sua mãe, Marina Pedroso.

Em sua decisão, a desembargadora avalia que o pai da criança, o advogado João Vitor Almeida Praeiro Alves, se mostra alheio e ignora as decisões de devolver a Isadora.

Os pais da criança dividiam a sua guarda desde 2017, mas no dia 19 de outubro a Justiça suspendeu essa decisão e passou a guarda para o seu avô paterno.

Na tarde desta segunda-feira (8) terá uma audiência no Juizado de Infância. O avô tem até terça-feira (9) para entregar a criança à sua mãe, sob pena de multa de R$ 50 mil em caso de desobediência.

Saiba mais