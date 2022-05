MS: Menina de 13 anos tenta recomeçar a vida após fugir de casa depois de conhecer homem em jogo online

Uma menina, de 13 anos, fugiu de casa em Campo Grande (MS), no dia 28 de abril, depois de ter conhecido um homem, 25, em um jogo online. No dia 4 de maio, ela foi encontrada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) na cidade de Cascavel (PR). Agora, a adolescente tenta recomeçar a sua vida. As informações são do G1.

Uma tia da menina relatou ao portal que a mãe dela foi vítima de feminicídio há alguns anos e desde então ela mora com a avó paterna.





A mulher informou que a família acolheu a adolescente e tenta amenizar os danos causados pela violência que ela sofreu. O primeiro passo foi trocá-la de escola.

“Ela estava com vergonha de ir para a escola, falou que não queria mais ir lá e a coordenadora disse que achava melhor (trocar ela de escola), até por causa dos alunos, para não tentarem fazer alguma gracinha ou tirar sarro dela.”

“Conversamos bastante com ela. A princípio ela não tinha se dado conta da gravidade do que tinha acontecido, mas a gente recebeu ela bem. Até porque é difícil entender o que se passa na cabeça deles”, completou.

O passo seguinte foi procurar um apoio psicológico para a menina. “(Ela) vai começar a fazer terapia para ajudar”, afirmou a tia.

Relembre o caso

No dia 28 de abril, a menina desapareceu. A tia relatou que foi com a avó para o trabalho dela e, depois, foi para a escola.

“Ela arrumou a mochila e a minha mãe sempre olha a mochila dela e percebeu que a mochila estava macia. Quando ela abriu, viu que tinha roupa. A minha mãe tirou a roupa e perguntou para ela o porquê ela tava lavando roupa para a escola. Ela disse que tinha confundido e levado as roupas, deu uma desculpinha qualquer.”

Às 17h, a avó foi buscar a adolescente na escola. “Minha mãe entrou e a coordenadora disse que ela não tinha ido. (…) A gente já foi fazer um boletim de ocorrência depois.”

No dia 30 de abril, a menina conseguiu ligar para a avó e tranquilizar a família. “Ela disse: ‘Oi, vó, eu estou bem’. E quando a minha mãe perguntou onde ela estava ela disse que não podia falar. A gente salvou o número que ela ligou e eu mandei para a polícia.”

Com isso, a polícia conseguiu localizá-la.

Em depoimento a uma delegacia de Cascavel, o rapaz confessou que manteve relações com a jovem. A Polícia Civil informou que ele pode responder pelo crime de estupro de vulnerável.