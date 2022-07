MS: Jovem de 20 anos morre com infecção no cérebro após colocar piercing na boca

A jovem Andressa Souza, de apenas 20 anos, morreu após ficar 24 dias internada e intubada na UTI do Hospital da Vida, em Dourados (MS). Ela teve um quadro de infecção no cérebro após o piercing colocado na boca inflamar. As informações são do site UOL.

De acordo com Maria Aparecida da Silva, mãe de Andressa, a jovem teve 37% do cérebro comprometido após a infecção atingir a corrente sanguínea. A menina colocou o piercing há dois meses e ele chegou a inflamar, causando inchaço na boca.

“Por volta de 13 de junho, ela começou a passar mal, ter dores fortes de cabeça e febre. Achamos que era dengue, porque estava um surto aqui em Itaporã. Levamos ela no médico e, até então, achamos que era isso, porque eu tive, meu outro filho também”, disse Maria.

Após o estado de saúde de Andressa piorar, os médicos pediram uma ressonância. Assim, ela foi transferida de Itaporã para Dourados, mas o quadro se agravou rapidamente, com duas paradas cardíacas. Após os exames, a infecção no cérebro foi identificada.

Andressa era casada e deixou um filho de três anos. “De repente, por causa de uma porcaria que colocou na boca, que causou toda essa dor e sofrimento para ela. Ficou 24 dias sob medicamentos, intubada”, afirmou a mãe da jovem.