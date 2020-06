MS já comercializou 41,8% de milho safrinha 2019/20

São Paulo, 15 – Produtores de milho safrinha de Mato Grosso do Sul já comercializaram 41,87% da colheita prevista no atual ciclo, de 2019/20, informou o boletim do Projeto Siga/MS, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Estado (Semagro). O total comercializado até o momento representa avanço de 7 pontos porcentuais em relação a igual período do ano passado.

Apesar de o clima nos últimos dias estar sendo favorável às lavouras de inverno no Estado, a estimativa aponta para uma colheita menor nesta safra em relação à anterior, em função da redução de área plantada e de problemas de escassez de chuvas entre os meses de março e maio, além de plantio fora da janela ideal.

Assim, Mato Grosso do Sul deve colher 8,208 milhões de toneladas de 1,9 milhão de hectares – área 12,57% menor ante o ciclo anterior.

