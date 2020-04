MS inicia pavimentação de acesso à região portuária de Porto Murtinho

São Paulo, 3 – O governo de Mato Grosso do Sul informou, por meio de nota, que começou na quinta-feira, 2, as obras de pavimentação do acesso à região portuária de Porto Murtinho, com recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) que somam, para a obra, R$ 25,2 milhões. Segundo a nota, o prazo de conclusão é de 300 dias. Porto Murtinho será um dos principais pontos de escoamento da safra de grãos do Estado.

Ao todo, serão pavimentados 7,19 quilômetros entre a BR-267 e a região dos portos, ao sul do município de Porto Murtinho. Conforme o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, a pavimentação é parte de um plano para reforçar a estrutura logística de Porto Murtinho e da região sudoeste do Estado.

O município já está com dois terminais portuários em atividade e tem previsão da construção de um novo terminal, além de ser eixo da Rota Bioceânica que abrirá caminho para os produtos brasileiros nos portos do Chile com destino ao mercado asiático.