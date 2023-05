MS inicia colheita da safra 2022/23 de algodão; expectativa de produção é de 55 mil t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2023 - 18:07 Compartilhe

São Paulo, 8 – O Estado de Mato Grosso do Sul iniciou a colheita da safra de algodão 2022/23, informou a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul) em nota. Segundo a entidade, a área plantada com a pluma no Estado na temporada atual é de 29,678 mil hectares, com expectativa de produtividade de 305 arrobas por hectare. O Estado deve produzir mais de 55 mil toneladas de pluma, estima a Ampasul.

De acordo com a associação, a colheita está mais avançada no município de Aral Moreira, onde 70% da área já foi colhida. As regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, onde se concentra a maior área plantada do Estado, a retirada da pluma do campo deve começar no fim deste mês. “Até o momento, o trabalho transcorre normalmente e com estimativas de bons resultados, como na qualidade da fibra. A cultura deste ano obteve excelente desenvolvimento vegetativo, apresenta boa sanidade e surgimento de maçãs. As constantes chuvas que ocorreram na região sul nos meses de março e abril levantaram possibilidade de apodrecimento de maçãs que pode prejudicar um pouco a produtividade desta região”, disse o diretor executivo da Ampasul, Adão Hoffmann, na nota.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias