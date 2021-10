MS: Homem se engasga com pedaço de carne, tem parada cardíaca e morre

Após três dias internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas (MS), Gledisson Pires Ferreira, de 31 anos, morreu na terça-feira (26). Ele deu entrada na unidade de saúde após se engasgar com um pedaço de carne. As informações são do Uol.

De acordo com a equipe de saúde, o paciente chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória, na madrugada de sábado (23).

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Civil de MS, com quadro de parada cardiorrespiratória, ele recebeu cerca de 30 minutos de reanimação, teve o pedaço de carne retirado, recuperou os sinais vitais, foi sedado e encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do centro de saúde.

No entanto, na terça-feira (26), ele sofreu nova parada cardiorrespiratória e o quadro acabou evoluindo para morte encefálica. A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas registrou o caso como “morte a esclarecer”.

