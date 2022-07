MS: Homem morre após cair de cabelo e bater a cabeça

André Otávio Oliveira do Espírito Santo, de 31 anos, caiu de um cavalo na sexta-feira (22) e bateu a cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu na noite de domingo (24). O caso ocorreu na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul. As informações são do portal Idest.







O filho de André informou à polícia que o pai trabalhava na Fazenda Santa Rita. Ele estava cuidando do gado quando caiu do cavalo, bateu a cabeça e ficou desacordado.

Um cunhado de André o socorreu e o levou ao Hospital de Rio Verde. Por causa do traumatismo cranioencefálico, ele foi transferido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Na unidade de saúde, a equipe médica realizou diversos exames e constatou a morte encefálica.

Agora, a polícia pretende ouvir outros funcionários da fazenda que presenciaram o acidente.