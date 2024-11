MS: homem encontra sucuri de três metros em motor de carro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2024 - 16:31 Para compartilhar:

Um homem de Ladário, no Mato Grosso do Sul, encontrou uma cobra de três metros no motor de seu carro na tarde de sexta-feira, 8. O animal, uma sucuri, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros da região.

Segundo os Bombeiros, o momento em que a cobra adentrou o motor do veículo foi flagrado pelo próprio dono do carro, que acionou as autoridades.

Com a ajuda de uma vara, a sucuri foi retirada pela parte debaixo do carro e não sofreu ferimentos. O animal foi solto nas águas do Rio Paraguai.