MS: Homem é preso suspeito de matar companheira e lava o corpo para tentar enganar a polícia

Homem, de 68 anos, identificado apenas como Vitor, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (8) por ser suspeito de matar a companheira, Joana Darc Martins da Silva, 40. Ele ainda teria lavado o corpo da vítima no intuito de enganar a polícia. O crime ocorreu na rua Cipreste, no bairro Residencial Ponta Porã 1, em Ponta Porã (MS). As informações são do portal Dourados News.

O homem alegou que a companheira chegou em casa com um ferimento em uma das pernas e pediu ajuda. Então, ele deu para ela um copo de água e algumas cobertas. Depois, ficou observando a sua recuperação.





Ainda segundo ele, em um determinado momento, Joana Darc parou de respirar e o homem pediu a um vizinho que chamasse o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No entanto, a polícia constatou durante as investigações que ele esfaqueou a companheira em uma das coxas, próximo da virilha, e ela morreu de hemorragia. Depois do crime, o homem lavou o corpo de Joana e a residência do casal.

A motivação do crime ainda é investigada pela polícia. Após ser detido, o homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã. Segundo os agentes, ele pode responder por feminicídio.